شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور للحديث في محاضرة «فايلر» مع لاعبي الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

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ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة الحديث عن 3 محاور، يأتي في مقدمتها شرح خطة الإعداد للمرحلة المقبلة التي يتخللها خوض معسكر إعداد خارجي ينطلق نهاية الشهر الجاري، حيث يخوض الفريق تدريباته يوميا على ملعب التتش بالجزيرة حتي موعد السفر.

ويتطرق فايلر في المحور الثاني من محاضرته مع اللاعبين إلى تحديات المرحلة المقبلة، حيث يتطلع الجهاز الفني للحفاظ على دوافع اللاعبين خلال فترة توقف الدوري من أجل الظهور بشكل متميز في أول مباراة للفريق عند استئناف الدوري، بالإضافة إلى الاستعداد لضربة البداية المهمة أمام النجم الساحلي التونسي في أول لقاءات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 29 نوفمبر المقبل.

ويتناول المحور الثالث في محاضرة فايلر المنتظرة مع اللاعبين اليوم، الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم الذي يأتي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.