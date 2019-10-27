السعيد وتراوري يقودان هجوم بيراميدز أمام يانج أفريكانز بالكونفدرالية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 يواجه نادي بيراميدز المصري نادي يانج افريكانز التنزاني، ضمن مباريات ذهاب الجولة الثانية من دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن سبستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي: حارس المرمي: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: رجب بكار - أحمد منصور - عمر جابر - عبد الله بكري. خط الوسط: محمد فتحي - دونجا - عبد الله السعيد- محمد فاروق - دودو الجباس. خط الهجوم : تراوري. ويسعى بيراميدز بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية علي يانج افريكانز في تنزانيا لتسهيل الصعود الدي دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية في مباراة الإياب بالقاهرة.

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