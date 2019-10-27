ميسي بعلق تقنية الـVAR ويعلق على طردة في مباراة تشيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

محمد الدمتناوي



أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الأسباني، عن رأيه في تقنية الـVAR، وكذلك علق على طردة في مباراة تشيلي، وكان ذلك خلال حواره مع صحيفة "Tyc" الأرجنتينية.

ميسي يتعرض للطرد بعد مناوشة مدافع تشيلي

وكان ليونيل ميسي قد تعرض للطرد المباشر بعد مناوشته لجاري ميديل، مدافع منتخب تشيلي، خلال مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت في البرازيل، خلال يونيو ويوليو الماضيين، ما أدى إلى إخراج البطاقة الحمراء في وجه ليو، دون أن يطرد المدافع تشيلي.

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إيقاف ميسي وتغريمه

وكان ميسي خرج بعد مباراة تشيلي وهاجم اتحاد أمريكا الجنوبية بسبب طرده، ما أدى إلى إيقافه ثلاثة أشهر وتغريمه 50 ألف دولار.

وتحدث ميسي للصحيفة الأرجنتينية قائلا:" كنا نستحق الطرد سوياً، ولا أعلم لماذا لم يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه أيضاً".

وتابع البرغوث:" لم أتحدث مع ميديل بعد المباراة داخل الملعب، ولن أتحدث معه مره أخرى".

وأتم النجم الأرجنتيني حول رأيه في تقنية الـVAR، قائلا:" طريقة جيدة ومناسبة لكرة القدم، ولكن يجب إستخدامها بالشكل الصحيح حتى يستفاد منها الجميع".