مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لـ ديربي الرياض (الهلال والنصر)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

يحل النصر ضيفًا على الهلال، على ملعب جامعة الملك سعود، في مباراة "ديربي الرياض"، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويتزعم الهلال صدارة دوري المحترفين، برصيد 19 نقطة، بينما يأتي النصر، حامل اللقب، في المركز السادس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.

وفيما يلي، نستعرض التشكيل المتوقع للنصر في ديربي الرياض، والذي جاء كالآتي..

حراسة المرمى: براد جونز

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الدفاع: عبد الرحمن العبيد، مايكون، عمر هوساوي، سلطان الغنام

الوسط: عبد الرحمن الدوسري، بيتروس، مختار علي، جوليانو، نور الدين أمرابط

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

اما عن التشكيل المتوقع لنادي الهلال

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. خط الدفاع : محمد البريك – عبد الله الحافظ – جانج هيون سو – ياسر الشهراني. خط الوسط : عبدالله عطيف – سلمان الفرج – سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار. خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.