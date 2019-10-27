- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لـ ديربي الرياض (الهلال والنصر) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
يحل النصر ضيفًا على الهلال، على ملعب جامعة الملك سعود، في مباراة "ديربي الرياض"، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتزعم الهلال صدارة دوري المحترفين، برصيد 19 نقطة، بينما يأتي النصر، حامل اللقب، في المركز السادس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.
وفيما يلي، نستعرض التشكيل المتوقع للنصر في ديربي الرياض، والذي جاء كالآتي..
حراسة المرمى: براد جونز
الدفاع: عبد الرحمن العبيد، مايكون، عمر هوساوي، سلطان الغنام
الوسط: عبد الرحمن الدوسري، بيتروس، مختار علي، جوليانو، نور الدين أمرابط
الهجوم: عبد الرزاق حمد الله
اما عن التشكيل المتوقع لنادي الهلال
في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. خط الدفاع : محمد البريك – عبد الله الحافظ – جانج هيون سو – ياسر الشهراني. خط الوسط : عبدالله عطيف – سلمان الفرج – سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار. خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لـ ديربي الرياض (الهلال والنصر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.