شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع جهازه فى الأهلي قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

هذه الجلسة تأتى ضمن التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن فترة توقف مسابقة الدوري تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى تبدأ نهاية الشهر الجاري بخوض معسكر إعداد خارجي، على أن يعقبه مرحلة أخرى في القاهرة عقب العودة من الخارج؛ استعدادا لمنافسات المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي.