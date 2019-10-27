اخبار الرياضه

فايلر يجتمع مع جهازه فى الأهلي قبل مران اليوم...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع جهازه فى الأهلي قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

هذه الجلسة تأتى ضمن التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

 

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق  أن فترة توقف مسابقة الدوري تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى تبدأ نهاية الشهر الجاري بخوض معسكر إعداد خارجي، على أن يعقبه مرحلة أخرى في القاهرة عقب العودة من الخارج؛ استعدادا لمنافسات المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يجتمع مع جهازه فى الأهلي قبل مران اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا