شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع جهازه فى الأهلي قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
هذه الجلسة تأتى ضمن التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.
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