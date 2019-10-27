شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبى الأهلى فى مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وستشهد المحاضرة الحديث عن ثلاثة محاور يأتي في مقدمتها شرح خطة الإعداد للمرحلة المقبلة، التي يتخللها خوض معسكر إعداد خارجي ينطلق نهاية الشهر الجاري، حيث يخوض الفريق تدريباته يوميا علي ملعب التتش بالجزيرة حتي موعد السفر.
كما يتطرق فايلر في المحور الثاني من محاضرته مع اللاعبين إلي تحديات المرحلة المقبلة حيث يتطلع الجهاز الفني للحفاظ علي دوافع اللاعبين خلال فترة توقف الدوري من أجل الظهور بشكل متميز في أول مباراة للفريق عند استئناف الدوري، بالإضافة إلى الاستعداد لضربة البداية المهمة أمام النجم الساحلي التونسي في أول لقاءات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 29 نوفمبر المقبل.
أما المحور الثالث في محاضرة فايلر المنتظرة مع اللاعبين اليوم الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم الذي يأتي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.
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