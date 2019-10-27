محمود وادى يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام بطل سيشل...

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جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى لفريق المصرى، بقيادة إيهاب جلال تشكيل الفريق المقرر أن يخوص مباراة اليوم امام كوت دى اور فى ذهاب دور الـملحق من النسخة السابعة عشر من بطولة الكونفدرالية ، بملعب لينيتيه بسيشل .

ويضم تشكيل المصرى كلا من أحمد مسعود، احمد شوشة، إسلام ابو سليمة، عمر كمال، ايزى إيميكا، سعيد السنبورى، أحمد ياسر، حسن على، أوستن اموتو، محمود وادى، كريم العراقى .

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.