دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز ضد يانج أفريكانز التنزاني فى الكونفدرالية...

جدة - عمرو شويل

وضم التشكيل كلا من: أحمد الشناوى، عمر جابر، عبد الله بكرى، دونجا، تراورى، محمد فتحى، عبد الله السعيد، محمد فاروق، دودو الجباس، رجب بكار، أحمد منصور.

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وأطاح بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).