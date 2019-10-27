فايلر يؤجل سفره إلى سويسرا لهذا السبب...

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وسيقرر فايلر سفره إلى سويسرا خلال الفترة المقبلة بحسب توقيت معسكر الأهلي الخارجي الذي سيُقام في الأمارات بنسبة كبيرة للغاية.
ويستأنف الاحمر تدريباته اليوم ،الأحد، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة 48 ساعة ويواصل الفريق التدريب على ملعب التتش لحين السفر للأمارات.
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