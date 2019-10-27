شكرا لقرائتكم فايلر يؤجل سفره إلى سويسرا لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي زيارته إلى مسقط رأسه بسبب ضيق الوقت حيث كان مُقرراً سفر المدير الفني للأهلي إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين قبل أن يتم تأجيل السفر.

ويواصل الأهلي استعدادته حالياً لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 6 نوفمبر المقبل بسبب توقف بطولة الدوري لارتباط المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات رسمية خلا نوفمبر المقبل.

Advertisements

وسيقرر فايلر سفره إلى سويسرا خلال الفترة المقبلة بحسب توقيت معسكر الأهلي الخارجي الذي سيُقام في الأمارات بنسبة كبيرة للغاية.

ويستأنف الاحمر تدريباته اليوم ،الأحد، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة 48 ساعة ويواصل الفريق التدريب على ملعب التتش لحين السفر للأمارات.