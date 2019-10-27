شكرا لقرائتكم السباحة العالمية صاحبة الـ74 عاما: الزواج والدكتوراه أبعدونى عن "حب العمر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت سهير العطار بطلة العالم فى السباحة للأساتذة، التى تبلغ من العمر 74 عاما، والحاصلة على المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة العالم، التى أقيمت فى كوريا مؤخرا، أنها لم تكن تتوقع أن تحقق هذه الميدالية.

وقالت سهير العطار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها كانت تتوقع أن تحقق أحد المراكز الرابع أو الخامس، لذلك كانت فرحتها بالتتويج لا توصف.

وأضافت بطلة العالم فى السباحة، أنها حققت من قبل الميدالية الذهبية فى بطولة العالم عام 2005، ولكنها تؤمن انه طالما هناك عمر فلازم نمارس الرياضة.

Advertisements

وأشارت الدكتورة بكلية الطب جامعة القاهرة أنها توقفت عن ممارسة الرياضة لفترة بسبب الزواج وتحضير رسالة الدكتوراه فى أمريكا، إلا أنها عادت منذ سنوات لممارسة السباحة بعد أن أقنعها الأهل والأصدقاء.

وعن فرحة الفوز بالفضية قالت إنها بعد الفوز شهدت فرحة المصريين الذين كانوا يحيطون بها فى البطولة، ولكنها تواصلت مع أبناءها فى مصر، حيث كانوا يتابعون البطولة "أون لاين " للاطمئنان على المركز الذى ستحققه خلال المنافسات.

يذكر أن سهير العطار حققت المركز الثانى فى منافسات بطولة العالم للأساتذة، والتى أقيمت فى كوريا الجنوبية.