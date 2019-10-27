شكرا لقرائتكم هل يضم المنتخب لاعبين من خارج الأهلى والزمالك وبيراميدز بمعسكر نوفمبر؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعانى الجهاز الفنى لمنتخب مصر، من أزمة فى بداية تجمع اللاعبين الدوليين، استعدادا لخوض معسكر نوفمبر المقبل، الذى يخوض خلاله الفراعنة مباراتى كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

ويغيب لاعبو الأهلى وبيراميدز عن الأسبوع الأول من تجمع المنتخب لظروف سفر الأهلى إلى الإمارات لخوض معسكر خارجى خلال فترة توقف الدورى، بينما يخوض بيراميدز مباراة العودة ضد يانج افريكانز التنزانى فى إياب دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية، وكذلك تأخر انضمام اللاعبين المحترفين.

وينوى الجهاز الفنى للمنتخب ضم عدد من اللاعبين من أندية الدورى المصرى بخلاف الثلاثى الكبار، الأهلى والزمالك وبيراميدز، والذين يشكلون القوام الأساسى للمنتخب، للتعامل مع أزمة النقص العددى فى بداية معسكر الفراعنة، لحين انتظام لاعبى الأهلى وبيراميدز واللاعبين المحترفين فى المعسكر.

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ومن المقرر أن يعلن جهاز المنتخب قائمة اللاعبين المحليين فى صفوف المنتخب خلال الـ48 ساعة المقبلة.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب ضم 32 لاعبا فى معسكر نوفمبر، ومن المتوقع تواجد غالبية اللاعبين الذين تواجدوا بالمعسكر الأول البدرى مع ضم بعض الأسماء الجديدة.