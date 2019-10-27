شكرا لقرائتكم تعرف على جدول ترتيب دورى عمومى السيدات لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلى يعتلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة يليه الطيران فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط و يليه الجزيرة فى المركز الثالث بنفس الرصيد . بينما يحل سبورتنج فى المركز الرابع برصيد 9 نقاط و الزهور فى المركز الخامس برصيد 6 نقاط ثم هليوليدو فى المركز السادس برصيد 6 نقاط ايضا ثم السنطة و الرحاب فى المركزين السابع و الثامن برصيد 4 ، 3 نقاط على التوالى . Advertisements

وكذلك يعتلى سموحة صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة ثم المعادى برصيد 10 نقاط ، يليه الزمالك فى المركز الثالث بنفس الرصيد . فيما يحل 6 أكتوبر فى المركز الرابع برصيد 8 نقاط و الشمس فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط ثم أصحاب الجياد فى المركز السادس برصيد 5 نقاط ثم مدينة نصر و المنصورة فىالمركزين السابع و الثامن برصيد 4 ، 3 نقاط على التوالى .

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