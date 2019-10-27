شكرا لقرائتكم حسام البدري يضع البدائل تحسباً لإلغاء ودية ليبريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

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وضم البدري 26 لاعبا للمعسكر المقبل تحسبا لإلغاء المباراة الودية التي لم يتم الاتفاق عليها حتي الان ، حيث سيقوم الجهاز الفني بعمل " تراي ماتش" بين هؤلاء اللاعبين قبل مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر المقبل بتصفيات أمّم أفريقيا 2021.

وسيضم المعسكر 32 لاعبا إلا أن اللاعبين الستة المحترفين سيصلون يوم 11 نوفمبر المقبل أي قبل المباراة بـ72 ساعة ما يمنعهم من المشاركة في الـ" تراي ماتش".