شكرا لقرائتكم ملعب القناة بالإسماعيلية يستضيف السوبر المحلى لرجال وسيدات الهوكى 1 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتضن ملعب نادى القناة بالإسماعيلية السوبر المحلى لرجال و سيدات الهوكى يوم 1 نوفمبر المقبل أى بعد إنعقاد الجمعية العمومية للإتحاد المحدد لها الخميس المقبل .

وقال إيهاب زين العابدين المدير التنفيذى للإتحاد على إقامة سوبر السيدات بين الشرقية و الشمس الساعة 3 عصرا ، فيما يتقابل الشرقية مع الطائرات فى الخامسة مساءا على صعيد الرجال .

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وأضاف المدير التنفيذى للإتحاد قائلا :" إنطلاق دورى رجال الهوكى يوم 15 نوفمبر ، بينما يتنطلق مسابقة السيدات يوم 8 ، مشيرا على أنه سيتم إرسال موعد المنافسة للأندية خلال الساعات المقبلة" .

وفى سياق مختلف تشهد العمومية المقبلة للإتحاد المحدد لها الخميس المقبل بند إنتخاب على مقعد الرئاسة بين المرشحان يحيى دعبس و شريف كمال ، بينما يتفاس على مقعدى العضوية الشاغرة 7 مرشحين .