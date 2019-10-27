شكرا لقرائتكم ملعب القناة بالإسماعيلية يستضيف السوبر المحلى لرجال وسيدات الهوكى 1 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المدير التنفيذى للإتحاد قائلا :" إنطلاق دورى رجال الهوكى يوم 15 نوفمبر ، بينما يتنطلق مسابقة السيدات يوم 8 ، مشيرا على أنه سيتم إرسال موعد المنافسة للأندية خلال الساعات المقبلة" .
وفى سياق مختلف تشهد العمومية المقبلة للإتحاد المحدد لها الخميس المقبل بند إنتخاب على مقعد الرئاسة بين المرشحان يحيى دعبس و شريف كمال ، بينما يتفاس على مقعدى العضوية الشاغرة 7 مرشحين .
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