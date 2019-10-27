شكرا لقرائتكم أبو ريدة فى كونجرس فيفا: كأس العالم للأندية يمنح أفريقيا الوقت المناسب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أبو ريدة إن مسؤولي المسابقات في الاتحاد الدولي أكدوا أن جداول المنافسات ستراعي منح الوقت والراحة اللازمة للاعبي قارة أفريقيا ليتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم وأنديتهم بما لا يؤثر سلبيا سواء في مشاركاتهم بكأس العالم للأندية أو بطولة الأمم الأفريقية .
وأكد أبو ريدة على العائد الفني والاقتصادي الكبير الذي يعود على الكرة الأفريقية وأنديتها بالمشاركة في هذه البطولة العالمية، مما يساهم في تطوير الكرة بأفريقيا والمنافسات في بطولات الأندية بها.
وشدد أبوريدة على عظمة الأندية المصرية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك، متمنيا لهما ولممثلي الكرة المصرية التوفيق خلال بطولات الأندية الأفريقية للتأهل والمشاركة في تلك البطولة العالمية، لما سيحققه من طفرة كبيرة في تطوير كرة القدم المصرية.
وأقر كونجرس فيفا نظاما وموعدا جديدا لبطولة كأس العالم للأندية، حيث ستقام النسخة الأولى من البطولة الوليدة في الصين في الفترة من يونيو وحتى يوليو ٢٠٢١، بمشاركة ٢٤ فريقا، وكان هناك تخوفا من تعارض مواعيد البطولة الجديدة مع مواعيد إقامة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الصيف كل عامين.
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