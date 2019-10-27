طبيب الأهلي يستعد لإنهاء ترتيبات جراحة الصليبي لمحمد محمود...

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جدة - عمرو شويل اتصل الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي هاتفيا بالفريق الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب محمد محمود ؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الجراحية. وحدد الفريق الطبي الألماني الثلاثاء القادم موعدا لإجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب ، حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية التمهيدية خلال الساعات المقبلة في ألمانيا من أجل تجهيزه للجراحة المنتظرة بعد غدٍ الثلاثاء. Advertisements وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مران الفريق مساء الأربعاء الماضي. ويواصل الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمرحلة المقبلة بعد الراحة التى حصل عليها الفريق من التدريبات خلال اليومين الماضيين في إطار البرنامج الخاص بالفريق خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز. ويستعد الأهلي للسفر إلى الخارج نهاية الشهر الجاري لخوض معسكر إعداد عربي؛ استعدادا لاستكمال منافسات الدوري وانطلاق مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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