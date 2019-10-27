شكرا لقرائتكم منتخب مصر يجهز المحليين قبل انطلاق المعسكر المغلق 5 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
توفضل الجهاز الفني تجهيز هؤلاء اللاعبين بعد حصولهم علي فترات راحة طويلة مع أنديتهم ، استعدادا للمباراتين ، لافتا إلي أن المعسكر المغلق سيضم 26 لاعبا حيث يصل اللاعبين المحترفين الستة يوم 11 نوفمبر أي قبل مباراة كينيا بـ72 ساعة .
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