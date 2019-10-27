شكرا لقرائتكم منتخب مصر يجهز المحليين قبل انطلاق المعسكر المغلق 5 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ، على إقامة تدريبات بداية من الغد ولمدة 3 أيام متتالية للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من أندية الدوري وتحديدا الذين حصلوا علي إجازات طويلة لتجهيزهم قبل انطلاق المعسكر الرسمي والمغلق للاعبين بداية من 5 نوفمبر المقبل.

وبحسب تأكيدات الجهاز الفني للمنتخب فإن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار سينضمون للتدريبات بداية من الغد بالتنسيق مع أنديتهم ولمدة 3 أيام علي أن يعودوا بعدها للتدريب مع أنديتهم ، قبل الانتظام في المعسكر المغلق يوم 5 نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 من نفس الشهر في تصفيات أمّم أفريقيا 2021.

توفضل الجهاز الفني تجهيز هؤلاء اللاعبين بعد حصولهم علي فترات راحة طويلة مع أنديتهم ، استعدادا للمباراتين ، لافتا إلي أن المعسكر المغلق سيضم 26 لاعبا حيث يصل اللاعبين المحترفين الستة يوم 11 نوفمبر أي قبل مباراة كينيا بـ72 ساعة .