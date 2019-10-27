شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يؤجل زيارته العائلية إلى سويسرا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تأجيل زيارته إلى مسقط رأسه بسبب ضيق الوقت، حيث كان مُقرراً مغادرة المدير الفنى للأهلى إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين قبل أن يتم تأجيل السفر.

ويستعد الأهلي حالياً لإقامة معسكر خارجى خلال الفترة من 31 أكتوبر الجارى حتى 6 نوفمبر المقبل بسبب توقف بطولة الدورى لارتباط المنتخبين الأول والأولمبى بمباريات رسمية خلال نوفمبر المقبل.

Advertisements

ويحسم فايلر مصير سفره إلى سويسرا خلال الفترة المقبلة، وحسب توقيت معسكر الأهلي الخارجى الذى سيُقام فى الإمارات بنسبة كبيرة للغاية.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة 48 ساعة ويواصل الفريق التدريب على ملعب التتش لحين السفر للإمارات.