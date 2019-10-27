شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: مونديال الأندية لن يتعارض مع كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أبو ريدة أن مسؤولي المسابقات فى الاتحاد الدولي أكدوا أن جداول المنافسات ستراعى منح الوقت والراحة اللازمة للاعبى أفريقيا ليتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم وأنديتهم بما لا يؤثر سلبا، سواء فى مشاركاتهم بكأس العالم للأندية أو بطولة الأمم الأفريقية.
وأشار أبو ريدة إلى العائد الفنى والاقتصادى الكبير الذى يعود على الكرة الأفريقية وأنديتها بالمشاركة فى هذه البطولة العالمية، ما يساهم فى تطوير الكرة بأفريقيا والمنافسات فى بطولات الأندية بها.
وشدد أبوريدة على عظمة الأندية المصرية، وفى مقدمتها الأهلي والزمالك، متمنيا لهما ولممثلى الكرة المصرية التوفيق خلال بطولات الأندية الأفريقية للتأهل والمشاركة فى تلك البطولة العالمية، لما سيحققه من طفرة كبيرة في تطوير كرة القدم المصرية.
وأقر كونجرس فيفا نظاما وموعدا جديدا لبطولة كأس العالم للأندية، حيث ستقام النسخة الأولى من البطولة الوليدة في الصين فى الفترة من يونيو وحتى يوليو 2021، بمشاركة 24 فريقا، وكان هناك تخوف من تعارض مواعيد البطولة الجديدة مع مواعيد إقامة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الصيف كل عامين.
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