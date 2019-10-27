شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إحماء المصرى قبل مواجهة بطل سيشل فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى فريق المصرى تدريبات الإحماء على ملعب لينيتيه استعدادا لمواجهة كوت دى أور بطل سيشل فى ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة بالكونفدرالية، وتظهر مدرجات ملعب المباراة خاوية من الجماهير قبل دقائق من انطلاق المباراة.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، تشكيل فريقه والذى ضم كلا من: أحمد مسعود، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، إيزى إيميكا، سعيد السنبورى، أحمد ياسر، حسن على، أوستن اموتو، محمود وادى، وكريم العراقى.

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وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.