شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القناة يستضيف سوبر رجال وسيدات الهوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ملعب نادى القناة بالإسماعيلية السوبر المحلى لرجال وسيدات الهوكى يوم 1 نوفمبر المقبل، أى بعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المحدد لها الخميس المقبل.

من جهته أكد إيهاب زين العابدين، المدير التنفيذى للاتحاد، إقامة سوبر السيدات بين الشرقية والشمس فى الثالثة عصرا، فيما يواجه الشرقية والطائرات فى الخامسة مساءً على صعيد الرجال.

وأضاف زين العابدين انطلاق دورى رجال الهوكى يوم 15 نوفمبر، بينما تنطلق مسابقة السيدات يوم 8، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال موعد المنافسة للأندية خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى، تشهد العمومية المقبلة للاتحاد، المحدد لها الخميس المقبل، بند انتخاب على مقعد الرئاسة بين المرشحين يحيى دعبس وشريف كمال، بينما يتفاس على مقعدى العضوية الشاغرة 7 مرشحين.