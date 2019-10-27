شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رضوى عرفة بطلة الكاراتيه: لما أتعاكس هاستخدم العنف ومرة ضربت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

بطلة الكاراتيه و النظئارة الشمسية نجمة اليوم هى رضوى عرفة لاعبة منتخب الكاراتيه فكان معها الحوار التالى.. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ بعيدا عن الرياضة بحب التمثيل.

رضوى بطلة الكاراتيه ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الأرز وصينية البطاطس بالفراخ ياسلام بعملها حلو أوى وبحب أكلها كمان.

بطلة الكاراتيه من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ أمير كرارة باشا مصر.

رضوى بالشعر الاحمر لو مكنتيش رياضية كنتى تحبى تبقى إيه؟ Advertisements كنت أتمنى أكون ممثلة.

رضوى عرفة لما بتتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ هستخدم العنف طبعا، وعملتها مرة واحدة فى حياتى قبل كده بس لم تكن معاكسة، السنة اللى فاتت مع أختى وزوجها فى العربية وناس فى سيارة أخرى بجانبنا خبطوها، فنزل زوج أختى وحدث اشتباك، فنزلت من العربية وضربت الراجل والناس أتدخلت عشان اسيبه وسألونى أنتى ولد ولا بنت. رضوى عرفة كاراتيه مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ منى زكى.. حلوة فى كل حاجة وبسيطة وجميلة.

الكاراتيه و اشعة الشمس بتحبى الملابس الكاجوال أم الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال أم الفورمال؟ بحب الاثنين الكاجوال والفورمال، لكن بحب الفورمال أكتر. تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير ذلك؟ تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير ذلك؟ مش شرط يكون رياضى ممكن يكون شخص عادى المهم يكون نفس التفكير والعقلية اللى بفكر بيها.

رضوى بالفورمال لو طلب منك الابتعاد عن الرياضة هتوافقى أم لا؟ هنتناقش مش شرط أرفض أو أقبل، لو اقنعنى هسيبها أو العكس، يعنى مش هوافقك على طول أو أرفض على طول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. رضوى عرفة بطلة الكاراتيه: لما أتعاكس هاستخدم العنف ومرة ضربت واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.