شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بيراميدز أمام يانج أفريكانز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى سبستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى بدور الـ32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من: أحمد الشناوى، عمر جابر، عبد الله بكرى، دونجا، تراورى، محمد فتحى، عبد الله السعيد، محمد فاروق، دودو الجباس، رجب بكار، وأحمد منصور.

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).