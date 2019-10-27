اخبار الرياضه

تعرف على تشكيل بيراميدز أمام يانج أفريكانز بالكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بيراميدز أمام يانج أفريكانز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى سبستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى بدور الـ32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.

 

وضم تشكيل بيراميدز كلا من: أحمد الشناوى، عمر جابر، عبد الله بكرى، دونجا، تراورى، محمد فتحى، عبد الله السعيد، محمد فاروق، دودو الجباس، رجب بكار، وأحمد منصور.

 

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل بيراميدز أمام يانج أفريكانز بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا