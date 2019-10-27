تعرف على تشكيل بيراميدز أمام يانج أفريكانز بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى سبستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى بدور الـ32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.
وضم تشكيل بيراميدز كلا من: أحمد الشناوى، عمر جابر، عبد الله بكرى، دونجا، تراورى، محمد فتحى، عبد الله السعيد، محمد فاروق، دودو الجباس، رجب بكار، وأحمد منصور.
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