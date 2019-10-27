محمود وادى يقود هجوم المصرى أمام كوت دى أور فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق المصرى، بقيادة إيهاب جلال، تشكيل الفريق المقرر أن يخوص مباراة اليوم أمام كوت دى اور فى ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة من بطولة الكونفدرالية على ملعب لينيتيه بسيشل.
ويضم تشكيل المصرى كلاً من: أحمد مسعود، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، إيزى إيميكا، سعيد السنبورى، أحمد ياسر، حسن على، أوستن اموتو، محمود وادى، وكريم العراقى.
وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.
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