شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يستعين بـ"تراى ماتش" تحسبا لإلغاء ودية ليبيريا وجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدرى تجهيز بدائل تحسباً لإلغاء المباراة الودية أمام ليبيريا أو جيبوتي المقرر لها يوم 7 نوفمبر المقبل.

وتقرر ضم 26 لاعباً للمعسكر المقبل تحسباً لإلغاء المباراة الودية التى لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، حيث سيقوم الجهاز الفني بعمل "تراى ماتش" بين هؤلاء اللاعبين قبل مباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و 18 نوفمبر المقبل بتصفيات أمّم أفريقيا 2021.

ومن المقرر أن يضم المعسكر 32 لاعبا إلا أن اللاعبين الستة المحترفين سيصلون يوم 11 نوفمبر المقبل أى قبل المباراة بـ72 ساعة ما يمنعهم من المشاركة فى الـ"تراى ماتش".