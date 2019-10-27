مسابقات اليد تعلن جدول ترتيب السيدات بعد انتهاء الجولة الرابعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ، برئاسة سعيد عبد المنعم، جدول ترتيب دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية بعد انتهاء الجولة الرابعة. يأتى الأهلى على رأس صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة يليه الطيران فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط والجزيرة فى المركز الثالث بنفس الرصيد. فيما يحل سبورتنج فى المركز الرابع برصيد 9 نقاط والزهور فى المركز الخامس برصيد 6 نقاط ثم هليوليدو فى المركز السادس برصيد 6 نقاط ايضا ثم السنطة والرحاب فى المركزين السابع والثامن برصيد 4 و3 نقاط على التوالى. Advertisements بينما يعتلى سموحة صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة ثم المعادى برصيد 10 نقاط، يليه الزمالك فى المركز الثالث بنفس الرصيد. بينما يحل 6 أكتوبر فى المركز الرابع برصيد 8 نقاط والشمس فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط ثم أصحاب الجياد فى المركز السادس برصيد 5 نقاط ثم مدينة نصر والمنصورة فىالمركزين السابع والثامن برصيد 4 و3 نقاط على التوالى.

جدول ترتيب سيدات اليد

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