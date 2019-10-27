شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. 8 هدافين بالمنتخب الأوليمبى يتألقون مع أنديتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر لاعبو المنتخب المصرى الأوليمبى بشكل جيد خلال مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم خلال المشاركة مع فريقهم، ويسعى كل منهم للفت نظر الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة شوقى غريب للتواجد ضمن قائمة الفراعنة المرحلة المقبلة.

ويستعد المنتخب الأوليمبى المصرى للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر خلال فترة 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء ترتيب أهداف اللاعبين تحت 23 سنة بالدورى المصرى كالتالى:

رمضان صبحى _ الأهلى _ 3 أهداف

مروان حمدى _ وادى دجلة _ هدفين

عبد الرحمن الدح _ طنطا _ هدفين

مصطفى محمد _ الزمالك _ هدف

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ناصر ماهر _ سموحة _ هدف

طاهر محمد طاهر _ المقاولون العرب _ هدف

عمر حبشى _ أف سى مصر _ هدف

أحمد عفيفى _ وادى دجلة _ هدف

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