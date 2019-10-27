شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يناقش 3 محاور مع لاعبى الأهلى فى محاضرة خاصة بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مع لاعبى الفريق فى 3 محاور خلال جلسة خاصة معهم قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة الحديث عن ثلاثة محاور، فى مقدمتها شرح خطة الإعداد للمرحلة المقبلة التى يتخللها خوض معسكر إعداد خارجى ينطلق نهاية الشهر الجارى، حيث يخوض الفريق تدريباته يومياً على ملعب التتش بالجزيرة حتى موعد السفر.

ويتطرق فايلر فى المحور الثانى من محاضرته مع اللاعبين إلى تحديات المرحلة المقبلة، ويتطلع الجهاز الفنى للحفاظ على دوافع اللاعبين خلال فترة توقف الدورى من أجل الظهور بشكل متميز فى أول مباراة للفريق عند استئناف الدورى، بالإضافة إلى الاستعداد لضربة البداية المهمة أمام النجم الساحلى التونسى فى أول لقاءات دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 29 نوفمبر المقبل.

أما المحور الثالث فى محاضرة فايلر مع اللاعبين فيتناول بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التى سيخضع لها الفريق فى مران اليوم، الذى يأتى بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.