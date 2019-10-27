شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكتفى بالتدريبات البدنية فى معسكر الفراعنة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدري، إقامة تدريبات بداية من غدٍ ولمدة 3 أيام متتالية للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من أندية الدورى، وتحديدا الذين حصلوا على إجازات طويلة لتجهيزهم قبل انطلاق المعسكر الرسمي والمغلق للاعبين بداية من 5 نوفمبر المقبل.

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب أن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار سينضمون للتدريبات بداية من الغد بالتنسيق مع أنديتهم ولمدة 3 أيام، على أن يعودوا بعدها للتدريب مع أنديتهم، قبل الانتظام فى المعسكر المغلق يوم 5 نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 من نفس الشهر في تصفيات أمّم أفريقيا 2021 .

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وأشار الجهاز الفنى إلى أنه فضل تجهيز هؤلاء اللاعبين بعد حصولهم على فترات راحة طويلة مع أنديتهم استعدادا للمباراتين، لافتا إلى أن المعسكر المغلق سيضم 26 لاعبا حيث يصل اللاعبون المحترفون الستة يوم 11 نوفمبر أى قبل مباراة كينيا بـ72 ساعة.