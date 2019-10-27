شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكتفى بالتدريبات البدنية فى معسكر الفراعنة غداً والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الجهاز الفنى للمنتخب أن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار سينضمون للتدريبات بداية من الغد بالتنسيق مع أنديتهم ولمدة 3 أيام، على أن يعودوا بعدها للتدريب مع أنديتهم، قبل الانتظام فى المعسكر المغلق يوم 5 نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 من نفس الشهر في تصفيات أمّم أفريقيا 2021 .
وأشار الجهاز الفنى إلى أنه فضل تجهيز هؤلاء اللاعبين بعد حصولهم على فترات راحة طويلة مع أنديتهم استعدادا للمباراتين، لافتا إلى أن المعسكر المغلق سيضم 26 لاعبا حيث يصل اللاعبون المحترفون الستة يوم 11 نوفمبر أى قبل مباراة كينيا بـ72 ساعة.
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