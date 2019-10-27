مصدر يكشف لمصراوي.. خماسي الزمالك المنضم لقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

كشف مصدر بنادي الزمالك عن الخماسي المنضم إلى قائمة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، كما أكد تواصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الابيض هاتفيًا مع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب لطمأنته على الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وتعرض عواد لمزق في عضلات الرقبة خلال مشاركته في مباراة الزمالك أمام جيرنيراسيون فوت بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقال المصدر لمراسل الخليج 365 إن عواد تواصل مع أيمن طاهر هاتفيًا ليطمأنه على إصابته.

كما أكد عواد لمدرب حراس الفراعنة أن إصابته لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى أكد المصدر أن خماسي الزمالك (محمد عواد- عبد الله جمعة- محمود علاء- طارق حامد- أحمد سيد زيزو) سيتواجدوا ضمن قائمة المنتخب الأول التي تستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.