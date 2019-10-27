ميسي: عليّ إقناع عائلتي بمغادرة برشلونة.. وهذا أفضل مهاجم شاهدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني، ثنائيا برازيليا حين سُئل عن أفضل لاعب زامله مع البارسا والتانجو، وأحسن مهاجم شاهده خلال مسيرته.

وفي مقابلة مع قناة "TyC Sports" الأرجنتينية، قال ميسي: "رونالدينيو رعاني، وجعلني أشعر بالراحة، وتركني، لعبنا معا لوقت قصير، وكنت أتمنى أن ألعب معه لفترة أطول".

وأضاف: "دخلت غرفة ملابس برشلونة حين كان عمري 16 عاما، الدخول وسط هؤلاء الوحوش في الفريق كان معقدا".

وتابع: "ألعب بجانب لويس سواريز لمدة خمس سنوات، ومع الكثير من المباريات أصبحنا نفهم بعضنا البعض عن ظهر قلب".

وعن أفضل مهاجم شاهده، أكد ميسي: "رونالدو كان ظاهرة، بالنسبة لي إنه أفضل مهاجم شاهدته يلعب في حياتي، كان رائعا".

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وأكمل: "لا أحب استبدالي، أفضل الدخول من مقاعد البدلاء والمشاركة لدقائق أقل بدلا من مغادرة الملعب، أقول ذلك لأن مباريات كثيرة تحسم في نهايتها وتجد مساحات كثيرة حين يتعب المنافس".

وأوضح: "ما زلت أعتقد أنني لست هدّافًا من الدرجة الأولى، أحب العودة إلى الخلف ولمس الكرة كثيرا وصناعة الفرص، أحب أيضا أن أصل للمرمى وتسجيل وصناعة الأهداف لكني لا أعيش على ذلك، أحب أن أبقى على اتصال دائم بالكرة وإذا لم يكن الأمر كذلك فسأغادر اللعبة".

من ناحية أخرى، أكد ميسي أنه سيحاول إقناع عائلته أولا قبل اتخاذ قرار الرحيل عن برشلونة لتحقيق حلمه بالعودة إلى الأرجنتين قبل إنهاء مسيرته مع كرة القدم.

وقال ميسي: "أقول دائمًا إنني لا أريد مغادرة برشلونة، وليس لدي فكرة عن الرحيل لنادٍ آخر، لدي حلم اللعب في نيولز أولد بويز بالأرجنتين، لكنني لا أعرف إذا كان هذا سيحدث حقًا أم لا".

وأوضح: "اللعب في نيولز حلمت به منذ صغري، لكن لدي عائلة تسبق رغباتي، إنها حقيقة، لدي ثلاثة أطفال، وأعيش في مكان أعطاني كل شيء، وحيث أكون هادئًا، وأستطيع أن أعطي أطفالي مستقبلا مذهلا، ونفكر في هذه الأمور العائلية أكثر من النظر لحلمي".

وأتم صاحب الـ32 عاما تصريحاته قائلا: "سأحاول إقناع الأسرة لأنه يتعين عليّ اليوم إقناع الأطفال أيضًا، تياجو رائع بالفعل، لا يعجبه أي شيء عندما نذهب للأرجنتين، لا نكمل شهرًا هناك، حيث يريد العودة إلى أصدقائه في برشلونة، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة".