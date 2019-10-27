الأهلي يكشف كواليس الجلسة المرتقبة لفايلر مع اللاعبين.. واستعدادات محمد محمود للجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا للمرحلة المقبلة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي قررها الجهاز الفني بعد توقف الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق سوف يعقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون من أجل التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لاستكمال الدوري وانطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد أيضا فايلر لعقد جلسة مع اللاعبين قبل المران من أجل الحديث عن 3 محاور.

وسوف يقوم فايلر بشرح خطة الإعداد للمرحلة المقبلة التي يتخللها خوض معسكر إعداد خارجي ينطلق نهاية الشهر الجاري حيث يخوض الفريق تدريباته يوميا على ملعب التتش بالجزيرة حتي موعد السفر.

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أمام المحور الثاني، سيكون الحديث فيه عن تحديات المرحلة المقبلة حيث يتطلع الجهاز الفني للحفاظ علي دوافع اللاعبين خلال فترة توقف الدوري من أجل الظهور بشكل متميز في أول مباراة للفريق عند استئناف الدوري، بالإضافة إلى الاستعداد للقاء النجم الساحلي التونسي.

وأخيرا سوف يتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم الذي يأتي بعد انتهاء الراحة السلبية.

وعلى جانب أخر خالد محمود طبيب النادي الأهلي عدد من الاتصالات للفريق المشرف على العملية الجراحية لمحمد محمود لاعب وسط الفريق، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وسبق وحدد الفريق الطبي الألماني يوم الثلاثاء المقبل موعدا لإجراء العملية الجراحية لمحمد محمود، ومن المنتظر أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.