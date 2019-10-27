هدف الـ"نصف قرن" يحفز صلاح أمام ضحيته المفضلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يتجدد اللقاء بين ليفربول وتوتنهام مساء اليوم الأحد حين يستضيف رفاق الدولي المصري محمد صلاح فريق السبيرز على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن لصلاح وضع علامة فارقة جديدة في تسجيل الأهداف مع ليفربول إذا تمكن من زيارة شباك توتنهام في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في "آنفيلد" معقل الريدز.

سجل صلاح 49 هدفًا في 57 مباراة على ملعب "آنفيلد" في جميع المسابقات منذ انتقاله لليفربول عام 2017، وبالتالي زيارة شباك توتنهام في موقعة الليلة سيدون بها هدفه الـ50 بقميص ليفربول بملعبه.

روجر هانت أسطورة ليفربول هو الوحيد الذي احتاج عدد مباريات أقل من محمد صلاح لتسجيل 50 هدفا في ملعب آنفيلد، إذ حقق الرقم القياسي مع الفريق الأحمر في مباراته الـ55 في عام 1962.

هدف النصف قرن يبدو قريبا لصلاح، إذ يعرف صاحب الـ27 عامًا الطريق إلى شباك توتنهام جيدا مع الأندية التي لعب لها، حيث استقبل السبيرز ستة أهداف من النجم المصري في 10 مواجهات.

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ويعد توتنهام أكثر فريق سجل صلاح في شباكه خلال مسيرته (6 أهداف) بالتساوي مع أندية آرسنال وبورنموث وواتفورد الإنجليزية، وبالتالي هدف جديد لصلاح اليوم سيجعل السبيرز ضحيته المفضلة منفردة.

وسجل صلاح أربعة أهداف مع ليفربول ضد توتنهام، بواقع 3 في بريميرليج وهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيل هدفين أمام الفريق اللندني بقميص ناديي بازل وفيورنتينا بالدوري الأوروبي.

ويبحث "قاهر توتنهام" عن كسر صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فشل في التسجيل خلال ثلاث مباريات متتالية، قبل أن يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة لعدم جاهزيته.

وسجل صلاح أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم، آخرهم في شباك نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة في منتصف شهر سبتمبر الماضي، ولذلك يسعى لزيارة شباك توتنهام لتعزيز رصيده التهديفي.

وعاد صلاح للمشاركة في مباراة جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل هدف وصناعة مثله في المباراة التي انتهت بفوز فريقه (4-1)، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف بتشامبيونز ليج.

يذكر أن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي يحتل حاليا صدارة هدافي بريميرليج، متفوقًا على الثنائي تامي أبراهام مهاجم تشيلسي وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، اللذان سجلا ثمانية أهداف حتى الآن.