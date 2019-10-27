تطورات في إصابة ثنائي الإسماعيلي

بدأ محمود دونجا ارتكاز الإسماعيلى التدريبات فى صالة الجيم وذلك ضمن برنامجه العلاجى بعد تعرضه لشد من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية. بالعضلة الخلفية. فيما بدأ ابراهيم أبواليزيد مدافع الفريق التماثل الشفاء حيث سينتظم بالتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة اعتبارا من الخميس المقبل. بعد انتهاء فترة الراحة اعتبارا من الخميس المقبل. ويستعد الفريق لاستئناف مشواره في الدوري الممتاز والذى تم تأجيله لمدة شهر بجانب منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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