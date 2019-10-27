وقع اختيار المسئولين عن المنتخبات الوطنية لكرة اليد على رباعي ناشئات نادي سموحة ٢٠٠٤ لكرة اليد للانضمام إلى معسكر اختبارات المنتخب الوطني بعد الظهور بشكل لافت للنظر مع الفريق السكندري. الوطني بعد الظهور بشكل لافت للنظر مع الفريق السكندري. وضمت القائمة هذه المرة 4 بنات من سموحة وهن كالتالي: سارة أشرف جابر، سارة هاني، لوجين حسن خميس، صبا عصام. بنات من سموحة وهن كالتالي: سارة أشرف جابر، سارة هاني، لوجين حسن خميس، صبا عصام. وينتهي المعسكر يوم غدٍ الأحد بالمركز الأوليمبي بالمعادي قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رباعي لاعبات يد سموحة ضمن معسكر اختبارات المنتخب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.