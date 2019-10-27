استعدادات قوية لناشئي الأهلي قبل استئناف بطولة الجمهورية

أكّد محمد سعد، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ أنه يحرص على تجهيز لاعبيه بشكل جيد خلال فترة غياب الفريق عن المباريات الرسمية حتى يكون الجميع جاهزًا عند استئناف لقاءات بطولة الجمهورية.

وقال سعد إنه حرص على إقامة مباراة ودية في نفس توقيت المباريات الرسمية المؤجلة مع خوضها بالتشكيل الأساسي، وتجربة عدد كبير من البدلاء، للاستفادة منها

بشكل جيد والحفاظ على حساسية المباريات لدي اللاعبين.

وأكد المدير الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي أن فرصة المشاركة في المباريات متاحة لكل اللاعبين، ولكن بشرط أن يقدم اللاعب ما يجعله جديرًا بالحصول على هذه الفرصة، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي لا يشارك في المباريات يجب عليه الاجتهاد بقوة في التدريبات حتي

يثبت أنه يستحق اللعب، لأن غياب أي لاعب عن المباريات مشكلة خاصة به وعليه أن يعالجها بالاجتهاد في التدريبات.

وأشاد سعد بالأداء الجيد الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم، وبقدرات ومهارة لاعبيه مؤكدًا أن الفريق جاهز لكل التحديات في المرحلة المقبلة وهدفه تحقيق المزيد من الانتصارات والتتويج بلقب الجمهورية في نهاية الموسم .

يذكر أن فريق ٢٠٠٣ جمع ١٦ نقطة من ٦ مباريات، بعد فوزه في ٥ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، مسجلاً ١٤ هدفاً مقابل هدفين في مرماه.