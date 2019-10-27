الارشيف / اخبار الرياضه

وزير الرياضة يهنئ بعثة الكاراتيه بصدارة ترتيب بطولة العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للبعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب والمقامة بتشيلي، بعد تحقيقهم لعدد 15 ميدالية متنوعة جعلتهم في صدارة ترتيب البطولة قبل يوم من ختام منافساتها بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية

و7 ميداليات برونزية.

وأشاد وزير بأداء أبطال مصر الواعدين في لعبة الكاراتيه من الناشئين والشباب خلال منافسات البطولة، والتمثيل المشرّف والقدرة على تحقيق الفوز في مختلف مراحلها ما يؤكد ريادة وتميز مصر

في لعبة الكاراتيه.

كما لفت الوزير إلى الإعداد الجيد للاعبين من قبل الاتحاد المصري للكاراتيه الذي تقدم له وزارة الشباب والرياضة كل الدعم والمساندة من أجل تنفيذ خططه والمعسكرات التدريبية للاعبين لتحقيق الإنجازات في مختلف البطولات، مشيراً إلى المتابعة المستمر مع الاتحاد بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية استعداداً لمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يهنئ بعثة الكاراتيه بصدارة ترتيب بطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا