وزير الرياضة يهنئ بعثة الكاراتيه بصدارة ترتيب بطولة العالم

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للبعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب والمقامة بتشيلي، بعد تحقيقهم لعدد 15 ميدالية متنوعة جعلتهم في صدارة ترتيب البطولة قبل يوم من ختام منافساتها بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضيةو7 ميداليات برونزية.
وأشاد وزير الرياضة بأداء أبطال مصر الواعدين في لعبة الكاراتيه من الناشئين والشباب خلال منافسات البطولة، والتمثيل المشرّف والقدرة على تحقيق الفوز في مختلف مراحلها ما يؤكد ريادة وتميز مصرفي لعبة الكاراتيه.
كما لفت الوزير إلى الإعداد الجيد للاعبين من قبل الاتحاد المصري للكاراتيه الذي تقدم له وزارة الشباب والرياضة كل الدعم والمساندة من أجل تنفيذ خططه والمعسكرات التدريبية للاعبين لتحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف البطولات، مشيراً إلى المتابعة المستمر مع الاتحاد بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية استعداداً لمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
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