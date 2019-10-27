وزير الرياضة يلتقي الوفد المصري ببرنامج التبادل الشبابي بالسعودية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاحد بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، بالوفد الشبابي المصري المشارك في زيارة المملكة العربية السعودية، تنفيذاً لبرنامج التعاون بين البلدين، وفي إطار التبادل الشبابي بين البلدين في مجال القيادات الشبابية، والذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 22 حتى 31ديسمبر 2019.
واستمع وزير الشباب والرياضة للشباب المشارك في البرنامج ، موجهاً بضرورة الاستعداد الجيد لتلك الزيارة باعتبارهم سفراء لمصر خلال فعاليات البرنامج.
كما وجه الدكتور أشرف صبحي بضرورة اعداد ملفات تعريفية وعروض تقديمية توضح الإنجازات التي شهدتها جمهوريةمصر العربية خلال الفترة السابقة والحالية وإبراز الدور المصري اقليمياً ودولياً.
أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بالجانب الثقافي والرياضي قبل تنفيذ فعاليات الزيارة ، وذلك لتمثيل مصر التمثيل المشرف وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن الشباب المصري لدى الجانب المستضيف.
يذكر أن البرنامج تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الوزير (الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية).
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