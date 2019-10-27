تأجيل موعد بطولة الجمهورية للشطرنج 2019

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للشطرنج تأجيل موعد إقامة بطولة الجمهورية المفتوحة للشطرنج إلى شهر نوفمبر المقبل .

وقرر الاتحاد ذلك حتى يتسنى توفير صالة لعب مناسبة تتسع ل

500 لاعب يتوقع مشاركتهم في البطولة وذلك بعد تعذر إقامة البطولة في مكتبة مصر في الزاوية الحمراء كما كان متفقا عليه .

وتمت معاينة عدة صالات خلال الأسبوع الماضي ولكنها لم تكن مناسبة ولهذا تقرر التأجيل وسوف تتم معاينة عدة صالات جديدة خلال الايام القادمة، وسوف يتم اعلان المكان والموعد الجديد للبطولة قبل نهاية هذا الاسبوع .