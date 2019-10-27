فايلر يعقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون في الأهلي

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
تأتي الجلسة من أجل التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.
وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قد أكدأن فترة توقف مسابقة الدوري تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى تبدأ نهاية الشهر الجاري بخوض معسكر إعداد خارجي، على أن يعقبه مرحلة أخرى في القاهرة عقب العودة من الخارج؛ استعدادا لمنافسات المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي.
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