الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب التتش

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمرحلة المقبلة.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيهفايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين في إطار البرنامج الخاص بالفريق خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.
يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى الخارج نهاية الشهر الجاري لخوض معسكر إعداد عربي؛ استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري وانطلاق مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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