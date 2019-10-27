تحويل منتخب مصر إلى منتخب صلاح، ما سر هذا الإصرار الغريب؟

عاد الحديث عن شارة قيادة محمد صلاح لمنتخب مصر ليلقي بظلاله على الشارع الرياضي المصري مع قرب عودته لتمثيل المنتخب في افتتاح تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 منتصف الشهر القبل أمام كينيا وجزر القمر.

ويوجد إصرار غير عادي من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم لتحويل منتخب مصر إلى منتخب صلاح، بتغيير التقاليد القديمة بمنح الشارة للاعب الأكثر تأثيرًا بدلاً من اللاعب الأقدم.

واعتبر مدرب حرس الحدود (طارق العشري) أن المُتسبب في أزمة شارة قيادة منتخب مصر هو الاتحاد المصري لكرة القدم، كنوع من الترضية بعد فشلهم في التصويت له في حفل جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا، مؤكدًا أن حل تلك الأزمة في يد حسام البدري، الذي يتوجب عليه اختيار جوكر الأهلي “أحمد فتحي” بصفته الأقدم.

أما النائب السابق لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (أحمد شوبير) فقال خلال حديث خص به قناة الأهلي “جهاز المنتخب هو من صنع أزمة شارة القيادة، ويجب أن يخرج صلاح بتصريح عن هذا الأمر ويُنهي الجدل، صلاح يستحق الشارة لكن إذا لم يكن أحمد فتحي متواجدًا في تشكيلة البدري”.

منتخب صلاح

سُمي منتخب مصر بمنتخب صلاح في فترة المدير الفني الأرجنتيني “هيكتور كوبر” في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من شدة تأثير اللاعب على الأداء العام للفريق في مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017 وفي البطولة ذاتها، قبل أن يقود مصر إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعد أن سجل هدف الحسم أمام الكونجو برازفيل على ملعب برج العرب في الدقيقة 94.

وطُرحت على كوبر العديد من الأسئلة المعنونة بـ “منتخب صلاح” في المؤتمرات الصحفية المختلفة، سواء في تصفيات أو نهائيات مونديال روسيا 2018.

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لكن مدرب الإنتر وفالنسيا الأسبق كان يتهرب في كل مرة من اعتماده المفرط على موهبة محمد صلاح لإنهاء المباريات لصالح منتخب الفراعنة، ويُشدد على أن فريقه يلعب بجماعية وليس فريق النجم الواحد.

ودافع محمد صلاح عن منتخب بلاده في 66 مباراة دولية سجل خلالهم 41 هدفًا، من ضمنهم هدفين في مباراة خارج الأجندة الدولية للفيفا.

وأحرز محمد صلاح خمسة أهداف من إجمالي 12 هدفًا سجلتهم مصر في تصفيات كأس العالم 2018 أمام 4 منتخبات “تشاد وأوغندا وغانا والكونجو برازفيل”.

وتكفل هداف ليفربول بتسجيل هدفين لمنتخب مصر في المونديال، الأول أمام روسيا من ركلة جزاء، والثاني أمام السعودية من تسديدة ذكية بعد انطلاقة سريعة من هجمة مرتدة.

وفي كأسي أمم أفريقيا 2017 و2019 أحرز صلاح ما مجموعه 4 أهداف.

إلى ذلك، حمل شارة قيادة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019، لاعب أستون فيلا “أحمد المحمدي”، وتكهنت بعض وسائل الإعلام بإمكانية استعادة أحمد فتحي للشارة بعد عودته للفريق تحت قيادة البدري.