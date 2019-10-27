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لعبة الفانتازي | أهم غيابات الأحد الممتاز في الدوري الانجليزي

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محمود ماهر 0 تبليغ

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تحظى مباريات الممتاز باهتمام اسبوعي كبير من قبل عشاق كرة القدم خاصةً أولئك الذين يشاركون في لعبة الفانتازي.

وتقام اليوم 4 مباريات في ختام الجولة العاشرة من البريميرليج، لعل أهمها بين وتوتنهام على ملعب الأول آنفيلد روود، وهي التي ستشهد عودة النجم المصري “محمد صلاح” لتشكيلة الريدز بعدما غاب أمام مانشستر يونايتد بشكل مفاجيء مطلع الأسبوع الماضي، رغم تأكيد الصحف على تخلصه من الإصابة التي ألمت به أمام ليستر سيتي قبل التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم أهم الإصابات والغيابات التي قد تؤثر بالسلب على بعض المشاركين في لعبة الفانتازي.

أهم غيابات الأحد الممتاز

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الفريق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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