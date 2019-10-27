لعبة الفانتازي | أهم غيابات الأحد الممتاز في الدوري الانجليزي

تحظى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز باهتمام اسبوعي كبير من قبل عشاق كرة القدم خاصةً أولئك الذين يشاركون في لعبة الفانتازي.

وتقام اليوم 4 مباريات في ختام الجولة العاشرة من البريميرليج، لعل أهمها بين ليفربول وتوتنهام على ملعب الأول آنفيلد روود، وهي التي ستشهد عودة النجم المصري “محمد صلاح” لتشكيلة الريدز بعدما غاب أمام مانشستر يونايتد بشكل مفاجيء مطلع الأسبوع الماضي، رغم تأكيد الصحف على تخلصه من الإصابة التي ألمت به أمام ليستر سيتي قبل التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم أهم الإصابات والغيابات التي قد تؤثر بالسلب على بعض المشاركين في لعبة الفانتازي.

أهم غيابات الأحد الممتاز

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