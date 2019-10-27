رياضة | مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.. ليفربول ضد توتنهام بث مباشر

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 27 - 10 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة ليفربول ضد توتنهام، ومواجهة نوريتش سيتي ومانشستر يونايتد، وأرسنال ضد كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم “الجولة العاشرة”

نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون مع نظيره نيوكاسل، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

نوريتش سيتي ضد مانشستر يونايتد، عندما يحل المان يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره نوريتش سيتي، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

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أرسنال ضد كريستال بالاس، حيث يستضيف الجانرز نظيره كريستال بالاس على ملعب "الإمارات"، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ليفربول ضد توتنهام، عندما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفه توتنهام على ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

وتعد هذه المباراة الأولى بين ليفربول ونظيره توتنهام منذ نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والذي حسمه الريدز لصالحه بنتيجة 2-0 لصالحه، بهدفي المصري محمد صلاح، وديفوك أوريجي، حيث يسعى السبيرز للثأر من خسارته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يتسلح الريدز بقوة ثلاثي الهجوم المتمثلة في محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، تحت قيادة مدربهم الألماني يورجن كلوب في مباراة لن تكون سهلة على أصحاب الأرض.