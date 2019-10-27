رياضة | تشكيل المصري ضد كوت دي أور في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل المصري ضد كوت دي أور في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه كوت دي أور من سيشل في ذهاب دور الـ32 الثاني لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويسعى الفريق البورسعيدي لتحقيق نتيجة طيبة في مباراة اليوم، لكي تسهل مهمته في مباراة الإياب التي تقام في مصر.

ويخوض المصري مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز في المباراة السابقة في الدوري المصري على فريق إف سي مصر بهدفين دون رد.

تشكيل المصري البورسعيدي ضد كوت دي أور

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حراسة المرمى: أحمد مسعود حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال عبد الواحد خط الوسط : إيزي إيميكا - سعيدو سيمبوري - حسن علي خط الهجوم : أحمد ياسر - أوستن أوموتو - محمود وادي