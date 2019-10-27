رياضة | ميسي يتسبب في ذعر فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتسبب في ذعر فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني حالة من الخوف بسبب فترة التوقف الدولي، التي من المتوقع أن ينضم خلالها لاعبو الفريق إلى منتخباتهم.

ويرغب فالفيردي وبرسلوة في عدم انضمام لاعبي الفريق وبصفة خاصة ليونيل ميسي وسواريز إلى قوائم منتخبات بلادهم المقبلة، وذلك خوفا من تعرضهم للإجهاد أو الإصابة إلا أنهم غير قادرين على التصريح بتلك الرغبة بشكل علني.

وعلى الرغم من غياب كلا اللاعبين عن قائمتي كلا المنتخبين، إلا أن برشلونة يثق في تقديم ميسي وسواريز مصلحة النادي على أي شيء نظرا للأسابيع الصعبة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق عددا من المواجهات الصعبة.

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ورغم الراحة التي حصل عليها الفريق؛ إلا أن فالفيردي، لم يحصل على راحة وشرع في التفكير في مواجهة ما هو قادم، إذ سيخوض الفريق 8 مباريات في 28 يوما، مما يعني أنه سيلعب مباراتين كل أسبوع طيلة الفترة المقبلة.

ومن المنتظر خوض برشلونة 4 مباريات هامة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، وهي بلد الوليد وليفانتي وسلتا فيجو في الدوري وسلافيا براغ في دوري الأبطال.

ويلعب برشلونة في ديسمبر في مواجهة الكلاسيكو التي ستقام في 18 ديسمبر، ومواجهة أتلتيكو مدريد في مطلع ديسمبر، بالإضافة إلى مواجهتي ريال سوسيداد في 15 ديسمبر بالدوري، وإنتر ميلانو في آخر جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ومن ثم يأمل فالفيردي في تحقيق الفوز في الأربع مباريات السابقة على فترة التوقف الدولي لمواجهة لقاءات ما بعد فترة التوقف بكل راحة ودون أي ضغوط.