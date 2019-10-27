رياضة | راؤول يطمع في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راؤول يطمع في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد راؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب لريال مدريد على ما تردد حول ترشيحه لخلافة زين الدين زيدان في تدريب النادي الملكي.

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وقال راؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "علاقتي مع فالدانو دائمًا كانت خاصة، وفي الأسبوع المقبل سيكون قد مر 25 عامًا على بدايتي مع ريال مدريد، مقالته تُعبر عن رأيه، وأنا سأحاول أن أكون جديرًا بهذا المنصب في المستقبل".

وأضاف راؤول: "أتيت إلى هنا كمدرب منذ عام ونصف، وحصلت على دورات تدريبية، وكل ما يمكنني فعله هو مواصلة العمل.. أنا سعيد لوجودي في بيتي ريال مدريد، وفي المستقبل سنرى ما سيحدث، أنا كل تركيزي مع الكاستيا، وأتعلم كل يوم، وأغرس قيم ريال مدريد لهؤلاء اللاعبين الشباب".