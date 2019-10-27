رياضة | برشلونة يستقر على بديل أومتيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على بديل أومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد نادي برشلونة الإسباني لصفقة التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي السابق.

وكان برشلونة يمني النفس بالتعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي إلا أنه اختار الانضمام ليوفنتوس بعد تلقيه مكالمة من كريستيانو رونالدو.

ذكر موقع الدون بالون ، أن برشلونة يخطط للتعاقد مع دي ليخت المنضم حديثاً ليوفنتوس الإيطالي، ليكون بديلا للفرنسي صامويل أومتيتي الذي أصبح قريبا للغاية من الرحيل عن كامب نو.

واستقر برشلونة على رحيل صامويل أومتيتي نتيجة للإصابات المتكررة للاعب في الفترة الماضية ويستعد لدفع 85.5 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي دفعه يوفنتوس للتعاقد مع ماتياس دي ليخت من نادي العاصمة الهولندية أياكس أمستردام.