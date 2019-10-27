رياضة | رينيه فايلر يبحث خطة الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يبحث خطة الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

تأتي الجلسة من أجل التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قد أكد أن فترة توقف مسابقة الدوري تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى تبدأ نهاية الشهر الجاري بخوض معسكر إعداد خارجي، على أن يعقبه مرحلة أخرى في القاهرة عقب العودة من الخارج؛ استعدادا لمنافسات المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وتتوقف بطولة الدوري المصري لمدة شهر بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد 2020.