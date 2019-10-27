رياضة | آخر تطورات إصابة محمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات إصابة محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء العديد من الاتصالات الهاتفية بالفريق الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب محمد محمود ؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الجراحية.

وكان الفريق الطبي الألماني قد حدد الثلاثاء القادم موعدا لإجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب ، حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية التمهيدية خلال الساعات المقبلة في ألمانيا من أجل تجهيزه للجراحة المنتظرة بعد غدٍ الثلاثاء.

يذكر أن محمد محمود تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مران الفريق مساء الأربعاء الماضي.

ومن المنتظر أن يغيب محمد محمود عن الأهلي لمدة لا تقل عن 9 أشهر حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها.